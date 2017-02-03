В объектив веб-камеры, наблюдающей за вулканом Колима на западе Мексики, попал огненный шар непонятного происхождения.

На видеозаписи, сделанной 29 января, отчетливо виден крупный яркий объект, перемещающийся по небу в направлении вулкана, сообщает Sun. Объект испускает яркий свет и медленно движется на низкой высоте, пропадая в итоге за склоном горы.

На другой записи, сделанной в тот же день, но после заката, виден другой аналогичный объект, который как будто падает на землю. Официального объяснения данному феномену пока не найдено, сообщает Sun.

Колима является активным вулканом, последнее его извержение произошло всего несколько дней назад. Тогда из его жерла в небо был выброшен столб пепла высотой четыре километра.

Кроме этого, район вулкана является одним из самых "богатых" в Мексике по замеченным в НЛО: информация о том, что над Колимой видели очередной неопознанный объект, появляется в местных СМИ несколько раз в год.