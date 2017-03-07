ВИДЕО: Новая реклама Coca-Cola стала сетевой сенсацией

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Foto: Kadrs no video Новый рекламный ролик компании Coca-Cola, опубликованный в сети, за несколько дней набрал почти 3 миллиона просмотров. По сюжету, брат и сестра соперничают за внимание чистильщика бассейна - каждый пытается первым угостить молодого человека холодным напитком в жаркий день. Увы, победа не досталась никому из них.

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