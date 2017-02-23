ВИДЕО: Новый герой соцсетей - счастливый танцующий повар

Foto: Kadrs no video Готовящий невероятно длинные макароны повар из китайского города Чэнду, столицы провинции Сычуань, стал звездой местных соцсетей после того, как видео с его танцем на рабочем месте попало в Сеть. Зрители отмечают, что мужчина не только прекрасно двигается, но и обожает свое дело, сообщает Metro.

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