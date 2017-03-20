Микроблогер под ником LifesBook_Ceo обратил внимание на видео, на котором из зеленой будки выходит петух неожиданно больших габаритов.

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) March 19, 2017





"Я единственный человек, кого волнует, почему этот петух такой чертовски большой?" — спросил пользователь у своих подписчиков. Его поддержали сотни комментаторов. В результате твит получил больше 27 тысяч репостов и свыше 37 тысяч лайков.

"Эта большая курица — самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни", — написал один из блогеров.

Пользователи признались, что хотели бы, но не могут "развидеть" гигантского петуха: "Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу этого большого петуха. Я не могу дышать. Это единственное, о чем я теперь думаю".