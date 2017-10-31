Авторы британского телешоу Really's Ghost Chasers, посвященного охоте на привидения, смогли пообщаться с призраком в заброшенном отеле на южном побережье Англии. В Сети опубликован фрагмент передачи, в котором запечатлено, как привидение общается с одним из участников проекта, сообщает Mirror.

На опубликованных кадрах запечатлено, как вооруженные камерами, диктофонами, наушниками и детекторами электромагнитного излучения охотники за привидениями задают призраку разные вопросы. В какой-то момент один из участников шоу по имени Кай просит духа назвать его имя. Внезапно тот откликается и несколько раз произносит: "Кай".

Это далеко не первый случай обнаружения призраков в Англии. Ранее сообщалось, что духов видели в местных пабах и в библиотеке. Впрочем, скептики такие сообщения объясняют обычно хитростями монтажа подобного рода записей.