ВИДЕО: Определена собака с самым длинным в мире языком

Foto: PantherMedia/Scanpix Восьмилетнего сенбернара по кличке Мочи Рикерт из американского города Су-Фоллз, штат Южная Дакота, признали собакой с самым длинным в мире языком, сообщает Daily Mirror. Длина языка Мочи Рикерта составляет 18,58 сантиметра. Пес упомянут в вышедшем 4 октября специальном издании Книги рекордов Гиннесса, которое посвящено достижениям животных.

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