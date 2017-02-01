Ролик был опубликован 28 января в преддверии телефонных переговоров Путина и Трампа. По сюжету пародии, "Путину" дозванивается американский президент, но тот не сразу его узнает. При этом "Путин" отказывается говорить с Трампом по смартфону черного цвета. "Дайте мне другой телефон, у них же президент сменился", — говорит Грачев.

В какой-то момент ему дозванивается президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Ваш звонок очень важен для вас", — говорит "Путин" и исполняет Go Down Moses Луи Армстронга.

В пресс-службе ТНТ пояснили, что на видео запечатлен рабочий процесс создания программы. Непосредственно в эфир канала эта пародия не вышла.