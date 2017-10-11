В Лондоне пенсионер с зонтом напал на грабителей, которые пытались попасть в ювелирный магазин, сообщает Daily Mail.

Шесть преступников в мотоциклетных шлемах ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Когда рабочие с соседней стройки побежали к ним, чтобы помешать, грабители бросились наутек. В этот момент из здания выскочил пенсионер и принялся разить бандитов острием зонта. Это их не остановило, но тут подоспели строители и сотрудники окрестных заведений, которые решили присоединиться к погоне.

Строитель Наз Принс рассказал изданию, что один из мопедов, на которых ехали грабители, опрокинулся, и два грабителя оказались на земле. "Один из них сумел убежать, а другому кто-то поставил подножку, и все прыгнули на него, — рассказал он. — Мы связали его проводами и дождались прибытия полиции".