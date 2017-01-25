В комментарии к видео автор ролика сообщил, что собаки не пострадали. "Они постоянно играют в воде и прекрасно знают эту часть реки", - написал он.
ВИДЕО: Пес спас тонущего сородича из бурлящей реки(1)
Foto: Kadrs no video
Некоторые собаки могут прекрасно позаботиться не только о себе, но и своих сородичах. Как, например, этот белый пес из Аргентины, который помог своему собрату выбраться из бурной реки, пишет Metro.
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