ВИДЕО: Пес спас тонущего сородича из бурлящей реки

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Некоторые собаки могут прекрасно позаботиться не только о себе, но и своих сородичах. Как, например, этот белый пес из Аргентины, который помог своему собрату выбраться из бурной реки, пишет Metro.