"В Европе это направление уже давно стало одним из самых распространенных и признанных видов танца. Аналог простых занятий по пластике, но при этом хорошо укрепляет мышечный корсет всего тела, - поясняют авторы видео. - Наша цель - показать, что танцы на пилоне могут быть и спортом, что любой может научиться этому танцу".