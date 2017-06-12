"В Европе это направление уже давно стало одним из самых распространенных и признанных видов танца. Аналог простых занятий по пластике, но при этом хорошо укрепляет мышечный корсет всего тела, - поясняют авторы видео. - Наша цель - показать, что танцы на пилоне могут быть и спортом, что любой может научиться этому танцу".
ВИДЕО: Пилон - в массы. Латвийские танцоры сняли ролик с танцем у шеста
Foto: AFP/Scanpix
Студия танца и фитнеса "Арка" и студия Creative Filmmakers опубликовали в сети клип с танцем на пилоне. Как говорят авторы и участники, их цель - популяризация этого направления.
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