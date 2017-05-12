Мужчина прославился тем, что с огромной скоростью вводит данные о товарах, причем вслепую. По его словам, он проделывает эту работу уже 30 лет. Как в описании указал автор видео, у наблюдавших за виртуозной работой посетителей "просто челюсть отвисла".
ВИДЕО: Почему (не)обычный сотрудник супермаркета стал звездой соцсетей
Foto: Vida Press
Любую работу можно делать хорошо. Или еще лучше. Что доказывает видеоролик с записью рутинных действий обычного работника супермаркета. Впрочем, не совсем обычного.
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