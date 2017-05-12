ВИДЕО: Почему (не)обычный сотрудник супермаркета стал звездой соцсетей

Foto: Vida Press

Любую работу можно делать хорошо. Или еще лучше. Что доказывает видеоролик с записью рутинных действий обычного работника супермаркета. Впрочем, не совсем обычного.