Мужчина прославился тем, что с огромной скоростью вводит данные о товарах, причем вслепую. По его словам, он проделывает эту работу уже 30 лет. Как в описании указал автор видео, у наблюдавших за виртуозной работой посетителей "просто челюсть отвисла".