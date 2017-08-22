Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская снялась в клипе на песню "Корабли" исполнителя Олега Скрэтча.

Героиня Поклонской появляется в конце четвертой минуты клипа и помогает мальчику достать игрушечный кораблик, который застрял между камней.

"Творчество тоже может быть настоящим!" — написала депутат на своей странице в соцсети "Вконтакте", где разместила ссылку на клип.

Напомним, Наталья Поклонская прославилась в Сети около 3,5 лет назад, будучи в должности прокурора Крыма. После того, как кадры с ее пресс-конференции попали в Интернет, Поклонская прославилась среди японских пользователей социальных сетей, которые стали писать ей восторженные отзывы и посвящать ей рисунки.