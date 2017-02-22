Нью-йоркские полицейские в течение нескольких часов преследовали по улицам города сбежавшего со скотобойни быка, прежде чем животное оказалось обездвижено при помощи снотворного.





Бык был замечен на одной из улиц нью-йоркского района Куинс утром 21 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники ветеринарных служб в течение примерно двух часов пытались остановить животное, преследуя быка на автомобилях и стреляя в него дротиками со снотворным.





Местные телекомпании вели прямую трансляцию происходящего. В итоге бык, который предположительно сбежал со скотобойни, все-таки поддался действию транквилизатора и упал на заднем дворе одного из жилых домов.









В результате происшедшего никто из людей не пострадал. Сотрудники Центра помощи животным Нью-Йорка забрали быка себе, но по дороге в питомник он умер.