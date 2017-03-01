В Чили наряд полиции приехал в жилой дом по вызову о пожаре, однако выяснилось, что на самом деле жильцы испугались странных явлений, происходивших внутри.

По словам жильцов дома в городе Пуэрто Монтт, вызвавших правоохранителей, в доме сами по себе начали перемещаться и летать разные предметы. В Сети появилось видео полтергейста, на котором видно, как на кухне сама по себе качается лампа, двигается швабра, стоящая в углу, открываются дверцы шкафов, а по плите перемещается сковорода, сообщает Daily Star.

На другом снятом в том же помещении видео в присутствии людей сам по себе падает стоящий у стены шкаф.

Один из полицейских заявил, что когда он обратился к дьяволу с призывом покинуть этот дом, ему в спину прилетел взявшийся ниоткуда нож. К счастью, на служителе порядка был надет бронежилет.

Власти предложили жильцам дома провести следующие ночи в другом месте.