"Раскруткой" пернатой звезды занялись пользователи портала Reddit, посчитавшие, что кавер получился не хуже оригинала. "Эта птица поет лучше меня", - признается один из участников обсуждения. "Надеюсь, кому-то еще это нравится, я четыре часа слушал эту дурацкую вещь", - говорит еще один пользователь соцсети.

Авторы видео опубликовали кадры с птицей, которая довольно чисто изображает вокальную партию Рианны между куплетами Эминема в оригинальном клипе. Исходный ролик с попугаем, который по команде хозяина повторяет отдельные фразы из песни, занимает около двух минут, смонтированный - всего 30 секунд.

Why does this parrot sing better than me? Smh Rihanna should be shook pic.twitter.com/ftiE4ztBKM