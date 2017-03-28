ВИДЕО: Попугай спел сам с собой на два голоса

Foto: PantherMedia/Scanpix В Сети появилось интересное видео, где попугай поет сам с собой. Чтобы осуществить креативный музыкальный "дуэт", владелец птицы сначала записал ее творчество на планшет, после чего включил запись попугаю и тот смог подстроиться под ритм. Порода попугая — панамский говорящий амазон. Его зовут Куиппо.

2 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.