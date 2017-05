Видеоролик был опубликован 6 мая и за несколько дней набрал почти 12 тысяч ретвитов и более 26 тысяч лайков.

Животное стало настолько популярным в сети, что неизвестный завел ему собственный Twitter-аккаунт. В нем от лица енота говорилось о том, что тот не планирует нападать на людей и наслаждается тем, что может обозревать толпу сверху. Через некоторое время в Twitter аэропорта появилось сообщение о возвращении животного на волю.

At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt— Cameron Graham (@camerongraham) May 6, 2017