Как отмечает издание Mashable, батальная сцена имеет все шансы лечь в основу фильма ужасов.
ВИДЕО: Растерзание осьминога крабами-пауками сравнили с фильмом ужасов(4)
Foto: Kadrs no video
Мигрирующая стая огромных крабов-пауков растерзала осьминога, попавшего в окружение. Видео схватки появилось на YouTube.
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