ВИДЕО: Растерзание осьминога крабами-пауками сравнили с фильмом ужасов

Foto: Kadrs no video Мигрирующая стая огромных крабов-пауков растерзала осьминога, попавшего в окружение. Видео схватки появилось на YouTube. Как отмечает издание Mashable, батальная сцена имеет все шансы лечь в основу фильма ужасов.

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