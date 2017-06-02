Проект российского программиста Евгения Пятковского Game2: Winter, который называли русскими "Голодными играми" закончился, не начавшись.

О том, что никаких игр не будет, в размещенном в Сети видео сообщил сам Пятковский. Он рассказал, что на самом деле это был своеобразный маркетинговый эксперимент. Он также похвастался, что не вложив ни копейки, получил бесплатную рекламу в самых крупных СМИ и миллионы посетителей для своего сайта.

Как выяснилось, на участие в игре на выживание подал заявку и житель Латвии. 33-летний Раймонд Миллерс, который вышел в финал голосования, считает себя обманутым, пишет DELFI Izklaide. По словам мужчины, он приложил немало усилий, чтобы попасть в число 30 финалистов. И даже оставил рабочее место в Дании, чтобы вернуться в Латвию и подготовиться к участию в суровом состязании.

Напомним, о реалити-шоу в стиле "Голодных игр" СМИ сообщили в конце 2016 года. По словам организаторов, шоу должно было транслироваться на федеральных российских каналах. Как было заявлено в описании, участникам - 15 мужчинам и 15 женщинам - на протяжении девяти месяцев предстояло жить в сибирской тайге. Особое внимание прессы тогда привлекло заявление Пятковского, что участники обязаны подписать договор, в котором значится отказ от претензий, в том числе по поводу убийств и изнасилований.