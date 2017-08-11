Панды падают со ступенек, деревьев, мостов или просто на ровном месте. В комментариях к ролику зрители отмечают, что теперь становится ясно, почему эти животные находятся под угрозой исчезновения. Некоторые признаются, что удивлены тому, как этим созданиям удалось выжить в дикой природе.
ВИДЕО: Самые нелепые падения панд собрали в одном ролике
Foto: AFP/Scanpix
YouTube-проект iPanda опубликовал ролик, в котором показано, как панды страдают от своей неуклюжести. На видео собраны десятки случаев нелепых падений бамбуковых медведей.
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