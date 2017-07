На видео пес едет на велосипеде вместе с хозяйкой и старательно двигает лапами так, будто сам крутит педали. "Это прекрасное чувство, когда ты думаешь, что ты помогаешь, но на самом деле, не знаешь, что делаешь", — говорится в описании ролика.

Попытки щенка помочь женщине растрогали пользователей Twitter, которые принялись наперебой хвалить животное. "Давай, крути педали, маленький щенок, у тебя это здорово получается", — похвалил собаку один из них.

На Reddit тоже оценили старания питомца. "Я практически уверен, он думает, что если он перестанет крутить лапами, велосипед остановится и расстроит его хозяйку", — отметил посетитель портала с ником Pastdense.

That wholesome feeling when you think you are contributing but you really have no idea what you are doing. pic.twitter.com/80JzQKrdkH

