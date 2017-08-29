Многие пользователи восхищаются, насколько точно диалоги из культовой советской комедии совпадают с кадрами сериала, где Джон Сноу разговаривает с Дейенерис Таргариен. Но не о Железном троне и драконах, а о грибах, например. Как Новосельцев и его "мымра" Людмила Прокофьевна. В восторге даже многие из тех, кто никогда не видел ни одной серии "Игры престолов".
ВИДЕО: "Служебный роман" в "Игре престолов" стал хитом в Сети(1)
Foto: Kadrs no filmas/HBO
Появившийся в Сети отрывок из сериала "Игра престолов", в котором персонажи говорят голосами героев фильма "Служебный роман", стал вирусным в русскоязычном сегменте соцсетей.
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