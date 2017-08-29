Многие пользователи восхищаются, насколько точно диалоги из культовой советской комедии совпадают с кадрами сериала, где Джон Сноу разговаривает с Дейенерис Таргариен. Но не о Железном троне и драконах, а о грибах, например. Как Новосельцев и его "мымра" Людмила Прокофьевна. В восторге даже многие из тех, кто никогда не видел ни одной серии "Игры престолов".