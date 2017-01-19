ВИДЕО: Смелая утка заставила тигра побегать за собой

Foto: LETA В Сеть попали забавные кадры, на которых утка из австралийского зоопарка Symbio Wildlife Park плавает в одном бассейне с тигром. Бесстрашная птица, которую уже прозвали "одной из самых смелых уток в мире", играет с полосатым хищником, ловко ускользая от его когтей. Ролик с отважной уткой было размещен в профиле зоопарка в Facebook и за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.

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