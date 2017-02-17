Шестимесячный бельчонок Джои, живущий в качестве домашнего питомца у Адама Перла из американского города Меридиан, штат Айдахо, предотвратил кражу со взломом. Зверек напал на проникшего в здание подростка, который попытался выкрасть оружие из сейфа Перла, сообщает Yahoo!.

Хозяин дома рассказал, что дочь друга нашла бельчонка в саду, когда ему было меньше недели. Малыш лежал на земле и умирал. Адам с друзьями выходил Джои, кормя его по будильнику каждые два часа. Бельчонок долгое время не открывал глаза, однако в итоге очнулся и теперь живет у Перла в качестве домашнего животного.

По словам американца, Джои питается орешками и овощами и сам научился ходить в лоток. Перл говорит, что зверек ведет себя как кошка. "Когда ему хочется внимания, он прыгает на вас и не отпускает", — рассказал мужчина.

Недавно Джои предотвратил ограбление. Бельчонок напал на незнакомого подростка, который попытался вскрыть сейф с оружием в доме Перла. "Парень рассказал, что жутко перепугался, когда на него ниоткуда прыгнул верещащий бельчонок. По его словам, он быстро взял, что, мог унести и скрылся", — рассказал задержавший вора полицейский. Какое наказание грозит юноше, неизвестно.