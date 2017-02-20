По сюжету, Мелании Трамп приснился сон, что где-то в далекой-далекой Латвии родилась девочка, которая займет место первой леди. "Надо найти ее и отправить в лес, - думает Мелания (ее роль исполняет актриса Сесилия Стронг). - Не ради меня, ради нее".