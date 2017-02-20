ВИДЕО: Страшный сон Мелании Трамп о сопернице из Латвии

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Foto: Kadrs no video В американском юмористическом шоу Saturday Night Live в коротком пародийном скетче снова прозвучало имя нашей страны. По сюжету, Мелании Трамп приснился сон, что где-то в далекой-далекой Латвии родилась девочка, которая займет место первой леди. "Надо найти ее и отправить в лес, - думает Мелания (ее роль исполняет актриса Сесилия Стронг). - Не ради меня, ради нее".

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