На видео Асраф Насир танцует в проходе авиалайнера Airbus A330, поет в интерком и даже толкает тележку с едой точно так же, как и исполнительница в своем клипе.

Видео первоначально было выложено в Twitter коллегой Насира Фархадом Рзманом. 19 марта оно было опубликовано в Facebook известного юмористического интернет-сайта 9GAG и успело за это время получить 9 миллионов просмотров.

Генеральный директор компании AirAsia Тони Фернандес перепостил видео в своем Instagram, заявив, что ему нравится, когда персонал веселится, сообщает Mashable.

Вышедший в январе 2004 года клип на песню Toxic до сих пор является самым дорогим в творчестве Бритни Спирс. Его производство обошлось в миллион долларов.