ВИДЕО: Танец американской пенсионерки на парковке прославился в сети

Foto: Kadrs no video В США на видео сняли пожилую женщину, которая бодро танцевала на парковке ресторана. По информации Mashable, неизвестная пенсионерка танцевала около одного из заведений сети Waffle House. С 3 марта запись набрала почти 17 тысяч просмотров.

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