Ведущий телеканала "Би-би-си" Бен Браун случайно потрогал грудь женщины, которая вторглась в кадр во время интервью в прямом эфире, на что та оскорбленно толкнула его, сообщает The Guardian.

Браун беседовал с политическим журналистом "Би-би-си" Норманом Смитом на улицах английского города Брадфорд. Во время интервью рядом возникла женщина, которая, глядя в камеру, произнесла фразу "абсолютно фантастически" и показала два больших пальца, направленных вверх.

Ведущий решил просто убрать ее из кадра. Браун продолжал глядеть на собеседника и вслепую оттолкнул девушку, нечаянно дотронувшись до ее груди. Она крайне удивилась происходящему, а затем ударила Брауна в плечо в знак протеста.

Позднее ведущий извинился за инцидент.