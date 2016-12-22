Блогер из канадского города Торонто, находящийся в процессе смены пола с мужского на женский, прославился в сети после того, как опубликовал на YouTube видео о своей пластической операции по феминизации черт лица. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, после врачебного вмешательства 20-летний Стеф Санджати предстал в ролике с забинтованной головой и покрытым синяками и отеками лицом.

Как пояснила новоиспеченная представительница женского пола, она недооценила травматичность хирургической операции и не ожидала, что ее лицо будет выглядеть настолько плохо. Однако Санджати выразила уверенность, что изменения во внешности пойдут на пользу ее самовосприятию.

Отмечается, что за феминизацией (стоимостью около 33 тысяч долларов США) черт лица последует собственно операция по смене пола на женский.

На аккаунт Санджати в Instagram, где также появились постоперационные фотографии, подписаны около ста тысяч пользователей.

Феминизирующая лицевая хирургия проводится в рамках изменения пола с мужского на женский. Включает в себя два вида техники: хирургию костей и хрящей, формирующих лицо, и работу над мягкими тканями. Изменения производятся в соответствии с разницей между мужским и женским строением черепа. Трансгендерам может потребоваться, например, сужение подбородка, изменение формы носа, стачивание надбровных дуг, корректировка линии роста волос, частичное удаление лобной кости, хирургический поворот челюсти.