Необычное выступление было снято 3 июля на представлении в уезде Юньян, относящемся к городскому округу Чунцин на юго-востоке страны.
Исполнительница вышла на сцену с достаточно большой змеей. Затем под музыку она на глазах ошеломленных судей и зрителей откусила рептилии голову, зубами сняла с нее кожу и начала есть мясо, сообщает Sun.
Окончив трапезу, женщина запила съеденное пивом из бутылки. По словам исполнительницы, различными животными типа живых лягушек, голубей и угрей она питается с детства и не испытывает никакого дискомфорта по этому поводу.