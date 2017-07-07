В Китае участница телевизионного шоу талантов прямо на сцене съела живую змею и потом запила ее пивом.

Необычное выступление было снято 3 июля на представлении в уезде Юньян, относящемся к городскому округу Чунцин на юго-востоке страны.

Исполнительница вышла на сцену с достаточно большой змеей. Затем под музыку она на глазах ошеломленных судей и зрителей откусила рептилии голову, зубами сняла с нее кожу и начала есть мясо, сообщает Sun.

Окончив трапезу, женщина запила съеденное пивом из бутылки. По словам исполнительницы, различными животными типа живых лягушек, голубей и угрей она питается с детства и не испытывает никакого дискомфорта по этому поводу.