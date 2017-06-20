Слоненок и его мать стояли на краю бассейна, когда малыш соскользнул в воду, глубина которой оказалась слишком велика для детеныша. Слониха и еще одно взрослое животное бросились на помощь попавшему в беду слоненку. При этом они вошли в бассейн с мелководья, а затем сообща вытолкали малыша на сушу.