Слоненок и его мать стояли на краю бассейна, когда малыш соскользнул в воду, глубина которой оказалась слишком велика для детеныша. Слониха и еще одно взрослое животное бросились на помощь попавшему в беду слоненку. При этом они вошли в бассейн с мелководья, а затем сообща вытолкали малыша на сушу.
ВИДЕО: Умные слоны спасли упавшего в бассейн малыша(3)
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В зоопарке Grand Park в столице Южной Кореи Сеуле камера наблюдения зафиксировала спасение слоненка его взрослыми собратьями, пишет Metro.
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