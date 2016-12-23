ВИДЕО: В Китае построили 34-метрового снеговика

Foto: Publicitātes foto На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра, сообщает агентство UPI. На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.

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