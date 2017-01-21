Группа охотников за привидениями была шокирована тем, что тема для очередного расследования сама настигла их, когда они пили чай в отеле The Antrobus британского города Эймсбери. Именно в нем The Beatles в 1965 году снимали свой фильм "Help!" Странный инцидент попал на камеры наблюдения, сообщает Express.

На видео попало самопроизвольно открывшееся окошко стоящего на барной стойке фонаря. По словам сидевших за соседним столиком исследователей паранормальных явлений, камеры наблюдения не зафиксировали "зловещий звук", который раздался, когда створка фонаря начала открываться.

Охотники за приведениями утверждают, что раньше отель The Antrobus не был на их радарах. Здание гостиницы построили в XVII веке, и уже тогда в этом помещении располагался постоялый двор. По легенде, под гостиницей прорыты несколько тайных ходов.