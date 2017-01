ВИДЕО: В отеле, где The Beatles снимали фильм, заметили призрака

Foto: stock.xchng

Группа охотников за привидениями была шокирована тем, что тема для очередного расследования сама настигла их, когда они пили чай в отеле The Antrobus британского города Эймсбери. Именно в нем The Beatles в 1965 году снимали свой фильм "Help!" Странный инцидент попал на камеры наблюдения, сообщает Express.