В Приморском сафари-парке, который прославили на весь мир своей необычной дружбой в конце 2015 года тигр Амур и козел Тимур, теперь пытаются сдружить и детей знаменитой парочки.

"У тигра Амура есть сын Шерхан. У козла Тимура есть сын Тимурид", — говорит директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев. – Пятого апреля первый раз выпустили вместе в большой парк — туда, где жили Амур и Тимур. Кроме того, вместе с тигром Шерханом и козлом Тимуридом находится еще и собака Табаки.

"Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе", — сообщает Мезенцев. По его словам, в природе тигры не дружат с собаками и с козлами тоже, но в Приморском сафари-парке такое возможно". На сайте сафари-парка размещено и видео "общения" столь разных животных.

Сейчас дети Тимура и Амура живут вместе, а одном вольере, но есть специальный человек, который за ними наблюдает на тот случай, если что-то пойдет не так.