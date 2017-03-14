В японском городе Нагаока прошел традиционный весенний фестиваль фаллосов, кульминацией которого стало появление невест, сидящих на большом деревянном "жезле". Считается, что подобный ритуал приносит счастье, успех и долголетие молодым семьям, сообщает Mirror.

Фестиваль фаллосов проходит в Стране восходящего солнца каждое второе воскресенье марта. Подобный "парад" организуют в нескольких городах Японии, крупнейший – в Нагаоке.

В поездках на больших деревянных фаллосах, согласно традиции, участвуют девушки, которые вышли замуж не более года назад. Они машут руками толпе, пока десятки участников праздника несут на руках массивный "жезл", на котором восседают японки.

Необычный праздник называется "Ходаре". В зависимости от произношения (роль играет тон гласных звуков), это слово может означать "мужские гениталии" или "созревание рисовых растений".

Этот праздник отмечают в Японии много веков, в последние годы фестиваль "Ходаре" стал популярным туристическим развлечением.