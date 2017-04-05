ВИДЕО: Во Флориде самка аллигатора выгуляла детишек на поле для гольфа

Foto: AP/Scanpix В американском штате Флорида самка аллигатора оказалась вместе со своими детенышами на одном из местных полей для гольфа. Видеозапись с животными опубликовали на странице пользователя Sharon Whiting в соцсети Facebook 3 апреля. За два дня ролик просмотрели более двух тысяч раз.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.