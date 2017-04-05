Видеозапись с животными опубликовали на странице пользователя Sharon Whiting в соцсети Facebook 3 апреля. За два дня ролик просмотрели более двух тысяч раз.
ВИДЕО: Во Флориде самка аллигатора выгуляла детишек на поле для гольфа(1)
Foto: AP/Scanpix
В американском штате Флорида самка аллигатора оказалась вместе со своими детенышами на одном из местных полей для гольфа.
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