Исполнитель, ведущий свой канал на Youtube под псевдонимом It's a small world, не раскрывает о себе никаких деталей, кроме страны происхождения, а также того факта, что его "музыкальные" калькуляторы модели AR-7778 сделаны в Китае.
В репертуар японца также входят песня Эда Ширана Shape of You, композиция Джастина Бибера Friends, а также некоторые другие мелодии. Впрочем, ни одна из них не достигла в Сети такого уровня популярности, как Despacito.
Большинство пользователей Интернета восхитились умением "пианиста", хотя были и те, кто сравнил услышанные звуки с "фургончиком мороженщика из ада".