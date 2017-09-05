Пользователь Youtube из Японии поразил Сеть умением создавать ремиксы на известные музыкальные хиты при помощи двух калькуляторов. Одним из последних номеров виртуоза стала песня Despasito.

Исполнитель, ведущий свой канал на Youtube под псевдонимом It's a small world, не раскрывает о себе никаких деталей, кроме страны происхождения, а также того факта, что его "музыкальные" калькуляторы модели AR-7778 сделаны в Китае.

В репертуар японца также входят песня Эда Ширана Shape of You, композиция Джастина Бибера Friends, а также некоторые другие мелодии. Впрочем, ни одна из них не достигла в Сети такого уровня популярности, как Despacito.

Большинство пользователей Интернета восхитились умением "пианиста", хотя были и те, кто сравнил услышанные звуки с "фургончиком мороженщика из ада".