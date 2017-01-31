ВИДЕО: Японка научила кота-вратаря ловить шайбы

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Жительница Японии опубликовала видео со своим котом-вратарем. На кадрах видно, как уникальное животное "стоит на воротах" и ловит почти все "шайбы" (их роль выполняют крышки от банок). При этом кот необычайно серьезен и сконцентрирован на том, что делает.