Юный житель Швейцарии по имени Мика попробовал себя в роли ведущего прогноза погоды и покорил пользователей соцсети. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте FM1Today.

На видео, которое за три дня набрало более 240 тысяч просмотров и двух тысяч лайков, Мика крайне торопливо и эмоционально рассказывал о дожде в Лондоне и Мадриде, солнце в Санкт-Галлене и восьми градусах в Варшаве. Прогноз ребенка настолько впечатлил пользователей Facebook, что они оставили под роликом более двух тысяч комментариев.