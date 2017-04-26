На видео, которое за три дня набрало более 240 тысяч просмотров и двух тысяч лайков, Мика крайне торопливо и эмоционально рассказывал о дожде в Лондоне и Мадриде, солнце в Санкт-Галлене и восьми градусах в Варшаве. Прогноз ребенка настолько впечатлил пользователей Facebook, что они оставили под роликом более двух тысяч комментариев.
ВИДЕО: Юный "синоптик" впечатлил соцсети эмоциональным прогнозом погоды(1)
Foto: Kadrs no video
Юный житель Швейцарии по имени Мика попробовал себя в роли ведущего прогноза погоды и покорил пользователей соцсети. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте FM1Today.
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