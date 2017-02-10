52-летняя жительница британского Уэйкфилда Трейси Проктор утверждает, что в ее доме живет призрак черного монаха, который не подпускает к ней мужчин. У разведенной матери двоих детей давно не было личных отношений, потому что все, кого она приводила к себе, в ужасе сбегали, сообщает Daily Mail.

По словам Проктор, призрак до смерти пугает всех приходящих к ней в гости мужчин, в том числе даже сыновей и внуков. Женщина говорит, что каждый, кто оставался у нее на ночь, слышал шаги и вой, а некоторые даже видели мрачную призрачную фигуру. Британка утверждает, что все, кто видел приведение, описывали его одинаково.

Опубликованные кадры были сняты, когда родственники приехали навестить Проктор, чтобы убедиться в правдивости ее слов. На видео при этом видно, как во время разговора гостей женщины в гостиной под потолком появляется яркое свечение.

Впрочем, жительница Уэйкфилда говорит, что отчасти благодарна призраку – он совершенно точно заботится о ее безопасности, просто делает это слишком усердно.