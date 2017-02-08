ВИДЕО: Жительница Бристоля сняла кружащие над городом НЛО

Foto: DELFI Репортер Жительница британского города Бристоль Келли Мэньярд заметила в ночном небе странные объекты оранжевого цвета. По словам женщины, она никогда не видела ничего подобного. Оказалось, что рядом с этим местом уже видели НЛО . Мэньярд заявила, что объектов было не меньше 15, сообщает Mirror. Автор ролика опубликовала его в социальных сетях, однако интернет-пользователи не смогли прийти к однозначному выводу, что именно удалось запечатлеть Келли.

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