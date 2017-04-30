Вальпургиева ночь — ночь ведьм — ведьмин костер — ночь с 30 апреля на 1 мая — праздник весны и колдовства. Вальпургиевой ночь названа в честь Уимбурнской монахини: она жила в 8 веке, основала в Германии монастырь, была очень популярна, ее еще при жизни почитали как святую. День Вальпурги — 1 мая, потому и ночь накануне названа в ее честь.

По древнему германскому поверью, Вальпургиева ночь является главным праздником ведьм. В эту ночь они собираются вокруг своего повелителя-сатаны. Происходит все в Гарце на высокой горе Броккен или, как ее еще называют, Блоксберг. Правда, есть и альтернативные "аэродромы" для проведения шабашей, главное требования - недосягаемость вершин для простых смертных, сообщает Deutsche Welle.

В Средние века существовало поверье, что в Вальпургиеву ночь ведьмы садились на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах, плясках и совокуплении с демонами и дьяволом. Иоганн Вольфганг Гёте подробно рассказывает о Вальпургиевой ночи в "Фаусте" (Цитата в переводе Б.Пастернака):

На Броккен ведьмы тянут в ряд.

Овес взошел, ячмень не сжат.

Там Уриан, князь мракобесья,

Красуется у поднебесья.

По воздуху летит отряд,

Козлы и всадницы смердят...

Вальпургиева ночь в Гарце

Вальпургиева ночь в Гарце

Что касается названия, то ночь главного шабаша носит имя католической монахини Святой Вальпургии, скончавшейся в Германии в 777 году. В списке святых Римско-католической церкви ее день - 1 мая. Название праздника никакого отношения к ведьмам не имеет.

Первоначально он отмечался в первую ночь полнолуния в период между днем весеннего равноденствия и летнего солнцестояния, но давно уже "встал на якорь" в годовом народном календаре. В наши дни тот факт, что 1 мая является в Германии, как и во многих других странах, выходным днем, лишь способствует дальнейшей популяризации этого праздника со всеми вытекающими коммерческими последствиями.

Для большинства современных немцев он не имеет магического или колдовского подтекста, хотя в древних ритуалах они участвуют с удовольствием. В ночь на 1 мая, например, принято жечь костры. Пройдя между двумя из них, вы очищаетесь от злых духов.

В христианскую эпоху праздник постепенно, не без вмешательства инквизиции, превратился в день борьбы со всякого рода нечистью. Конечно же, примеру церкви последовали далеко не все, поэтому традиции перемешались и однозначного учения о том, как нужно справлять Вальпургиеву ночь, не существует.

Пожалуй, наиболее интересным образом праздник отмечается на "родине", в Гарце, в деревушках около горы Броккен. Всего их около десятка. В каждой составлена своя программа с шествиями, театральными представлениями, фейерверками. Первый такой праздник был проведен здесь в честь "Фауста" Гёте в 1896 году. В 1899 году к вершине горы была проложена узкоколейная железная дорога Brockenbahn, действующая до наших дней.

В ночь с 30 апреля на 1 мая берлинский Мауэрпарк становится @лысой горой@, местом ведьминского шабаша, где жарко горит огонь, где громко поют люди, прославляя весну и то волшебство, которое, несмотря на XXI век, случается в нашем мире постоянно. В программе Вальпургиевой ночи — огненное шоу, много живой музыки и других развлечений.

Хотя праздник общий для Европы и традиции не меняются уже более века, в некоторых странах все же существуют свои приметы и кулинарные секреты для Вальпургиевой ночи. Например, чехи в канун праздника посыпают пороги своих домов песком, чтобы ведьмы не могли попасть в жилище, пока не пересчитают крупинки, сообщает Turist.ee.

Жители Норвегии специально к Вальпургиевой ночи маринуют лосося в укропе и сахаре. В Польше принято веселиться на полную катушку — мазать зубной пастой дверные ручки, вытаскивать шнурки из ботинок. В Швеции стараются сохранить традиции языческого праздника и устраивают грандиозное торжество в Скансене — музее под открытым небом в Стокгольме.