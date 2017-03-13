Ведущие телешоу Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 Марта и наступающим днем рождения, а также попросили сыграть "Мурку". И она сыграла.