Ведущие телешоу Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 Марта и наступающим днем рождения, а также попросили сыграть "Мурку". И она сыграла.
Вы наша няшенька: Поклонская сыграла "Мурку" для Урганта и Светлакова(10)
Foto: Sputnik/Scanpix
Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная как "Няша-прокурор", стала гостьей программы "Прожекторперисхилтон".
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