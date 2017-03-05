Яна Брук - одна из популярнейших латвийский иак называемых "принцесс Instagram". Популярность в соцсетях ей принесли откровенные и провокационные снимки, на которых она не стесняется демонстрировать свое тело.
В личном общении она совсем не похожа на свое виртуальное альтер эго, пишет DELFI Izklaide - это очень приятная и крайне общительная девушка. Яне 21, она изучает искусство в Латвийском университете.
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