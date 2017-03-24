Японская компания Family Romance предложила интернет-пользователям услуги актеров, которые приедут и наснимают с заказчиком совместных селфи для публикации в соцсетях, пишет Daily Mail. Двухчасовая фотосессия обойдется в восемь тысяч йен (около 73 долларов).

Компания предоставит каталог с фейковыми приятелями, из которых можно выбрать понравившихся актеров, число которых ограничено только финансами заказчика.

Как пояснили в Family Romance, услуга может быть востребована теми, у кого мало друзей, или, например, желающими досадить бывшему партнеру после расставания.

На сайте фирмы есть отзывы довольных клиентов. "Я нанял десять актеров из Family Romance, чтобы они изобразили моих друзей на вечеринке в честь моего дня рождения в известном отеле в Токио. Мы там выпили в баре с красивым видом на ночную панораму. Потом пошли в мой номер, выпили еще, они подарили мне большой торт, и я сделал много селфи, лол", — написал один из заказчиков.