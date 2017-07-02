1 июля в Каугури прошел Красочный забег. Мероприятие уникально и популярно во всем мире - каждый год оно проходит в более чем 45 странах.

В Красочном забеге может принять участие любой заинтересованный без возрастных ограничений, отдавшись радости красок и насладившись истинной атмосферой фестиваля. Дистанцию можно пробежать, пройти с палками, протанцевать или просто прогуляться, насладившись атмосферой фестиваля. В этом году все участники мероприятия получат памятные медали особого дизайна и на финише смогут насладиться увлекательным концертом группы "Bermudu Divstūris" ("Бермудский двухугольник").

В Юрмальском Красочном нужно пройти 5 км беговую дистанцию или дистанцию с палками, а дети могли принять участие в забегах Lego от 500 м до одного километра. Краски использовались только на пятикилометровой дистанции (организаторы используют лицензированный пищевой краситель, который является 100% натуральным и безвредным для окружающей среды и людей).