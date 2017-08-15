В японском портовом городе Йокогама на улице вышли тысячи огромных Пикачу - остроухих существ из игр, манги и аниме про покемонов. Этот персонаж, который стал настоящей иконой японской поп-культуры, стал символом праздника в честь игры Pokemon Go.

По данным Reuters, в фестивале, организованном совместно властями города и компанией Pokemon, в общей сложности задействовано 15 тысяч Пикачу. Разгул желтой милоты будет продолжаться до вечера вторника.

Помимо парада Пикачу и карнавала Пикачу жителям и гостям Йокогамы было предложено умиляться 17-метровому Пикачу-дирижаблю. Жители города вышли на улицы в костюмах и с символикой любимого персонажа, а торговые центры и достопримечательности были украшены моделями Пикачу разных размеров, уточняет Kyodo News.